Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0235 GBR   2.3984 TRY   0.1979

Цена на нефть

09.06 $/bbl   WTI 69.96 -0.09 Brent 72.22 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.06.2021 19:09

Союз золотопромышленников ждет роста добычи золота в РФ из минерального сырья на 0,5-1% в 2021г

Союз золотопромышленников РФ прогнозирует рост добычи золота в стране из минерального сырья в пределах 0,5-1% в 2021 году, следует из сообщения ассоциации.

По оценке Союза золотопромышленников, в I квартале общее производство золота в РФ снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,986 тонны, в том числе из минерального сырья - на 5%, до 53,61 тонны. Производство золота из вторичного сырья снизилось на 12%, до 7,376 тонны.

"Снижение производства золота связано с сезонными приостановками работ в связи с климатическими условиями на объектах кучного выщелачивания и на россыпях, временным снижением содержаний в перерабатываемых рудах и превентивными мерами по борьбе с COVID-19, - считает председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба (его слова приводятся в сообщении). - Мы будем внимательно анализировать итоги добычи золота во II квартале этого года, а пока наш прогноз на 2021 год - это незначительный рост добычи золота в стране из минерального сырья в пределах 0,5-1% по сравнению с предыдущим годом".

В 2020 году в России был достигнут рекордный объем добычи золота из недр в объеме 292,074 тонны, в целом из минерального сырья было добыто 331,681 тонны, а суммарное производство, согласно уточненным данным, достигло 363,289 тонны. Прогноз Союза золотопромышленников на 2021 год подразумевает рост производства золота из минерального сырья до 333-335 тонн.

По итогам I квартала Союз золотопромышленников отмечает недогрузку мощностей автоклава Petropavlovsk, сокращение производства "Высочайшего" из-за переотхода качества руды в I квартале прошлого года (превышение содержания полезного компонента относительно плана) и аномально низких температур, а также снижение добычи по различным причинам у ряда других компаний из топ-20.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗОЛОТО, ПРОГНОЗ


Похожие новости


РФ в марте увеличила экспорт золота в 2 раза Производство золота в РФ с учетом концентратов в 2020г снизилось на 1% Венесуэла не хранила в России свой золотой запас - Набиуллина

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]