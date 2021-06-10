Союз золотопромышленников ждет роста добычи золота в РФ из минерального сырья на 0,5-1% в 2021г

Союз золотопромышленников РФ прогнозирует рост добычи золота в стране из минерального сырья в пределах 0,5-1% в 2021 году, следует из сообщения ассоциации.
По оценке Союза золотопромышленников, в I квартале общее производство золота в РФ снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,986 тонны, в том числе из минерального сырья - на 5%, до 53,61 тонны. Производство золота из вторичного сырья снизилось на 12%, до 7,376 тонны.
"Снижение производства золота связано с сезонными приостановками работ в связи с климатическими условиями на объектах кучного выщелачивания и на россыпях, временным снижением содержаний в перерабатываемых рудах и превентивными мерами по борьбе с COVID-19, - считает председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба (его слова приводятся в сообщении). - Мы будем внимательно анализировать итоги добычи золота во II квартале этого года, а пока наш прогноз на 2021 год - это незначительный рост добычи золота в стране из минерального сырья в пределах 0,5-1% по сравнению с предыдущим годом".
В 2020 году в России был достигнут рекордный объем добычи золота из недр в объеме 292,074 тонны, в целом из минерального сырья было добыто 331,681 тонны, а суммарное производство, согласно уточненным данным, достигло 363,289 тонны. Прогноз Союза золотопромышленников на 2021 год подразумевает рост производства золота из минерального сырья до 333-335 тонн.
По итогам I квартала Союз золотопромышленников отмечает недогрузку мощностей автоклава Petropavlovsk, сокращение производства "Высочайшего" из-за переотхода качества руды в I квартале прошлого года (превышение содержания полезного компонента относительно плана) и аномально низких температур, а также снижение добычи по различным причинам у ряда других компаний из топ-20.
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