«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»

В выпусках документально-разговорного подкаста речь пойдёт об информационной безопасности, а также конкретных угрозах и киберпреступлениях. Практикующие эксперты в области кибербезопасности Алексей Андреев, Александр Гостев и Сергей Голованов будут делиться историями из своего опыта и устраивать детективные разборы инцидентов.
Что такое кибероружие и как определить из какой страны хакеры?
Как защититься от кибератак и возможно ли это вообще?
Кто такие шифровальщики и есть ли у них совесть?
Кто смог заставить банкоматы бесконтрольно плеваться деньгами?
Как пандемия повлияла на нашу безопасность?
В первом выпуске подкаста ведущие расскажут о кибероружии, нападениях на ядерные станции, кибервойсках Северной Кореи, взаимодействии с Интерполом и «русских хакерах». В следующих выпусках поговорим о фонтане денег из банкоматов, проблеме борьбы с шифровальщиками и о том, как пандемия повлияла на безопасность людей и компаний (спойлер: дропы не могли выходить на улицы, и преступники сосредоточились на онлайне).
Подкаст «Смени пароль!» будет интересен всем, кто живёт в киберпространстве, увлекается новыми технологиями и не хотел бы стать главным героем историй об информационной безопасности. Слушайте нас на всех подкаст-площадках: https://podcast.ru/1570896327.
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