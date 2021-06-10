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10.06.2021 15:30

«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»

В выпусках документально-разговорного подкаста речь пойдёт об информационной безопасности, а также конкретных угрозах и киберпреступлениях. Практикующие эксперты в области кибербезопасности Алексей Андреев, Александр Гостев и Сергей Голованов будут делиться историями из своего опыта и устраивать детективные разборы инцидентов.

Что такое кибероружие и как определить из какой страны хакеры?

Как защититься от кибератак и возможно ли это вообще?

Кто такие шифровальщики и есть ли у них совесть?

Кто смог заставить банкоматы бесконтрольно плеваться деньгами?

Как пандемия повлияла на нашу безопасность?

В первом выпуске подкаста ведущие расскажут о кибероружии, нападениях на ядерные станции, кибервойсках Северной Кореи, взаимодействии с Интерполом и «русских хакерах». В следующих выпусках поговорим о фонтане денег из банкоматов, проблеме борьбы с шифровальщиками и о том, как пандемия повлияла на безопасность людей и компаний (спойлер: дропы не могли выходить на улицы, и преступники сосредоточились на онлайне).

Подкаст «Смени пароль!» будет интересен всем, кто живёт в киберпространстве, увлекается новыми технологиями и не хотел бы стать главным героем историй об информационной безопасности. Слушайте нас на всех подкаст-площадках: https://podcast.ru/1570896327.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]