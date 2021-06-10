Баку - в топ-3 городов ЕВРО-2020, наиболее популярных у туристов

К началу Чемпионата Европы по футболу 11 июня портал о спорте и туризме ТурСтат совместно с Radisson Hotel Group представил рейтинг городов ЕВРО-2020 наиболее популярных у туристов.

В первую тройку городов у туристов ЕВРО-2020 вошли Санкт-Петербург, Баку и Будапешт, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей ЕВРО-2020, в Баку и Будапеште - по четыре матча.

В Азербайджан и Венгрию разрешен въезд российским туристам.

На матчи ЕВРО-2020 в Баку и Санкт-Петербурге разрешен вход до 50% от вместимости стадионов, а в Будапеште - 100%.

Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Р.Ахмедов