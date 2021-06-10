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10.06.2021 15:38

Сеть Bakcell уже в Шуше!

Компания Bakcell расширила зону охвата своей мобильной сети до древнего Азербайджанского города Шуша.

Технический персонал Bakcell постоянно работает над расширением покрытия мобильной сети в Карабахе. Таким образом, был сделан еще один большой шаг для восстановления освобожденных территорий: мобильная сеть Bakcell теперь доступна в Шуше!

Станции 2G, 3G и 4G Bakcell уже установлены в центре города Шуша, на исторической равнине «Джыдыр Дюзю», в Гадруте и других территориях Ходжавендского района, а также в Джебраильском районе.

Bakcell продолжит работы в Карабахе с целью предоставления высококачественных услуг мобильной связи и дальнейшего расширения зоны покрытия сети, которая в течение 3 лет подряд называлась «Самой быстрой мобильной сетью Азербайджана», по результатам независимого бенчмаркинга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]