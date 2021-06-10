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СНГ 10.06.2021 20:48

У Минска и Москвы остается несогласованной "дорожная карта", связанная с энергоносителями - посол РФ

России и Беларуси остаётся согласовать последнюю из "дорожных" интеграционных "карт", которая касается энергоносителей, сообщил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции в четверг в белорусской столице.

"Остаётся несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами. Эта карта пока остаётся незавершенной", - сказал посол.

Предпоследняя "дорожная карта" в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. "Это вопросы налогообложения", - отметил Лукьянов.

Ранее посол России сообщил о том, что согласование пакета "дорожных карт" по интеграции экономик Беларуси и России близится к завершению.

Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов.

Посол республики в РФ Владимир Семашко позднее заявил, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 "дорожных карт" по углубленной интеграции.

"Дорожные карты" представляют собой план действий по углублению интеграции по конкретным направлениям - единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и прочее.

При этом "самая сложная задача - унификация налогового и таможенного законодательств", - добавил Семашко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]