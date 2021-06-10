России и Беларуси остаётся согласовать последнюю из "дорожных" интеграционных "карт", которая касается энергоносителей, сообщил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции в четверг в белорусской столице.
"Остаётся несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами. Эта карта пока остаётся незавершенной", - сказал посол.
Предпоследняя "дорожная карта" в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. "Это вопросы налогообложения", - отметил Лукьянов.
Ранее посол России сообщил о том, что согласование пакета "дорожных карт" по интеграции экономик Беларуси и России близится к завершению.
Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов.
Посол республики в РФ Владимир Семашко позднее заявил, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 "дорожных карт" по углубленной интеграции.
"Дорожные карты" представляют собой план действий по углублению интеграции по конкретным направлениям - единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и прочее.
При этом "самая сложная задача - унификация налогового и таможенного законодательств", - добавил Семашко.
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