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Макроэкономика 10.06.2021 16:03

Казахстан ожидает минимум 3,5% роста ВВП в 2021г - Токаев

Казахстан наращивает темпы экономического роста, этот показатель может составить более 3,5% по итогам года, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"По мере восстановления мировой экономики Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозу нашего правительства этот рост составит минимум 3,5% (по итогам 2021 года - ИФ-К)", - сказал Токаев на заседании совета иностранных инвесторов в четверг.

"Ожидаем, возможно, и большего роста", - добавил президент.

Как сообщалось, по итогам 2021 года правительство страны прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 3,1%.

В 2020 году ВВП Казахстана упал на 2,6%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]