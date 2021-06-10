Казахстан ожидает минимум 3,5% роста ВВП в 2021г - Токаев

Казахстан наращивает темпы экономического роста, этот показатель может составить более 3,5% по итогам года, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"По мере восстановления мировой экономики Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозу нашего правительства этот рост составит минимум 3,5% (по итогам 2021 года - ИФ-К)", - сказал Токаев на заседании совета иностранных инвесторов в четверг.
"Ожидаем, возможно, и большего роста", - добавил президент.
Как сообщалось, по итогам 2021 года правительство страны прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 3,1%.
В 2020 году ВВП Казахстана упал на 2,6%.
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