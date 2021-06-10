Азербайджан в мае выполнил сделку ОПЕК+ на 102,9% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в мае 2021 года составила 586 тыс. б/с против показателя апреля 594 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В мае 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 674 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 586 тыс. баррелей, на конденсат - 88 тыс. баррелей. Азербайджан в мае сократил нефтедобычу на 132 тыс. б/с от показателя октября 2018 года", - отмечает ведомство.

На май 2021 года квота Азербайджана по добыче нефти составляла 603 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан обязательства по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в мае выполнил на 102,9%.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с.

Решением, принятым на 15-м министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в мае должна сохранятся на уровне 603 тыс. б/с, в июне - 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с.

Н.Аббасова