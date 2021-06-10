Азербайджан в мае выполнил сделку ОПЕК+ на 102,9% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в мае 2021 года составила 586 тыс. б/с против показателя апреля 594 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В мае 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 674 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 586 тыс. баррелей, на конденсат - 88 тыс. баррелей. Азербайджан в мае сократил нефтедобычу на 132 тыс. б/с от показателя октября 2018 года", - отмечает ведомство.
На май 2021 года квота Азербайджана по добыче нефти составляла 603 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан обязательства по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в мае выполнил на 102,9%.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с.
Решением, принятым на 15-м министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в мае должна сохранятся на уровне 603 тыс. б/с, в июне - 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с.
Н.Аббасова
Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы в «проазербайджанской позиции»
Доля Карабаха в ненефтяном секторе экономики Азербайджана к 2030г составит до 10%
ОДКБ держит под особым вниманием ситуацию на границе Азербайджана и Армении
В Азербайджане небольшой суточный прирост числа заражений COVID-19, 3 человека скончались
Баку - в топ-3 городов ЕВРО-2020, наиболее популярных у туристов
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Вопрос о встрече Меркель и Байдена пока открыт
Глава МИД Италии заявил о поддержке Нормандского формата
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?