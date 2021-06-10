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ТЭК 10.06.2021 16:35

ОПЕК повысил оценку спроса на нефть в 2021г на 120 тыс. б/с, до 96,6 млн б/с, за счет пересмотра спроса в 2020г, темп роста неизменен

ОПЕК в своем июньском отчете пересмотрел показатели потребления нефти в 2019 году и в 2020 году - по 2019 году показатель снижен на 20 тыс. б/с - до 99,97 млн б/с, а за 2020 год оценка повышена, с 90,51 млн б/с до 90,63 млн б/с (на 120 тыс. б/с), следует из нового отчета организации.

С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн б/с ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

Прогноз в I квартале 2021 года пересмотрен чуть ниже из-за ухудшения показателей в странах ОЭСР Америки и Европы, однако показатели апреля в этих регионах и улучшение ситуации с мобильностью ввиду ослабления карантинов и открытия границ вызвали повышение оценки на II квартал 2021 года, что практически компенсировало ухудшение данных I квартала.

Данные стран, не входящих в ОЭСР, были улучшены, в основном за счет позитивных показателей Ближнего Востока во II кв.

Спрос стран ОЭСР, как ожидается, в 2021 году вырастет на 2,7 млн б/с, в основном во втором полугодии. Основной рост спроса придется на американские страны ОЭСР во главе с США, в связи с восстановлением потребления моторных топлив и легких и средних дистиллятов, однако в 2021 году спрос в регионе не восстановится до допандемийного уровня, считают в ОПЕК.

Страны, не входящие в ОЭСР, увеличат потребление нефти на 3,3 млн б/с, в основном Китай, Индия и другие страны Азии.

Так, аналитики ОПЕК понизили оценку спроса в первом квартале 2021г на 360 тыс. б/с - до 93,29 млн б/с, однако на второй квартал прогноз повышен на 470 тыс. б/с - до 94,79 млн б/с, в третьем квартале потребление окажется на 280 тыс. б/с выше майских ожиданий - 97,9 млн б/с, а в четвертом на 80 тыс. б/с выше - 99,74 млн б/с, что почти соответствует уровню 2019 года.

Предварительные данные показывают, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в апреле снизились на 6,4 млн баррелей - до 2,962 млрд баррелей, что на 160 млн баррелей ниже, чем годом ранее и на 34 млн баррелей выше, чем средний уровень за 2015-2019 годы (показатель эффективности сделки ОПЕК+).

При этом запасы нефти снизились за месяц на 13,6 млн баррелей - до 1,475 млрд баррелей (теперь на 8 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 годах), а нефтепродуктов - выросли на 7,2 млн баррелей, до 1,487 млрд (сейчас на 43 млн баррелей выше, чем в 2015-2019 годах).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]