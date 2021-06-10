В Азербайджане небольшой суточный прирост числа заражений COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 75 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,992 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 68 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 951.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 327,907 тыс. человек (+281 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 134 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 618 тестов на коронавирус (накануне 8 158 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 597,849 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков