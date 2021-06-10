ОПЕК в мае выполнил сделку ОПЕК+ на 125%

Страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки - до 25,463 млн б/с, свидетельствует отчет организации.
Страны, не участвующие в соглашении, - Иран, Ливия и Венесуэла - также немного увеличили производство.
В мае государства, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, начали ее наращивать, согласно договоренностям с партнерами, при этом наблюдается перевыполнение договоренностей такими странами, как Ангола, Конго, Нигерия, которые ранее недовыполняли сделку и должны компенсировать недосокращенные объемы.
Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом новых квот, обозначенных в соглашении, в мае оно исполнялось странами ОПЕК на 125%. При этом Саудовская Аравия с мая постепенно снимает взятые на себя с февраля добровольные ограничения в 1 млн б/с: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - 350 тыс. б/с, в июле - 400 тыс. б/с.
ОПЕК по условиям сделки должен снизить добычу в мае на 4,287 млн б/с к референтному уровню, а фактическое снижение составило 5,36 млн б/с. Таким образом, за минусом добровольных ограничений Саудовской Аравии, ОПЕК снизил добычу в мае на 4,61 млн б/с к референтному уровню, исполнив сделку на 108%.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|Страна
|База отсчета, окт. 2018г
|факт добыча
в
апреле
|квота в мае
|Требу
емая добыча
в мае
|Факти
Ческая
Добы
ча
в мае
|изм-е
в мае
к апре
лю
|изм-е в
мае к
окт
2018
|Испол
нение
в мае,
%
|Алжир
|1057
|871
|-170
|887
|882
|12
|-175
|103%
|Ангола
|1528
|1138
|-245
|1283
|1079
|-60
|-449
|183%
|Конго
|325
|267
|-52
|273
|256
|-11
|-69
|133%
|Экватори
Альная
Гвинея
|127
|116
|-20
|107
|109
|-7
|-18
|90%
|Габон
|187
|196
|-30
|157
|177
|-19
|-10
|33%
|Ирак
|4653
|3934
|-748
|3905
|3967
|33
|-686
|92%
|Кувейт
|2809
|2326
|-451
|2358
|2359
|32
|-450
|100%
|Нигерия
|1829
|1460
|-294
|1535
|1388
|-72
|-441
|150%
|Саудовская
Аравия
|11000
|8121
|-1768
|9232
|8466
|345
|-2534
|143%
|ОАЭ
|3168
|2613
|-509
|2659
|2640
|28
|-528
|104%
|ОПЕК
(участву
ющие в сделке
ОПЕК+)
|26683
|21042
|-4287
|22396
|21323
|281
|-5360
|125%
|Иран
|2413
|2455
|42
|Ливия
|1133
|1155
|23
|Венесуэла
|486
|531
|45
|ВСЕГО ОПЕК
|25073
|25463
|390
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