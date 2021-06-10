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ТЭК 10.06.2021 16:41

ОПЕК в мае выполнил сделку ОПЕК+ на 125%

Страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки - до 25,463 млн б/с, свидетельствует отчет организации.

Страны, не участвующие в соглашении, - Иран, Ливия и Венесуэла - также немного увеличили производство.

В мае государства, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, начали ее наращивать, согласно договоренностям с партнерами, при этом наблюдается перевыполнение договоренностей такими странами, как Ангола, Конго, Нигерия, которые ранее недовыполняли сделку и должны компенсировать недосокращенные объемы.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом новых квот, обозначенных в соглашении, в мае оно исполнялось странами ОПЕК на 125%. При этом Саудовская Аравия с мая постепенно снимает взятые на себя с февраля добровольные ограничения в 1 млн б/с: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - 350 тыс. б/с, в июле - 400 тыс. б/с.

ОПЕК по условиям сделки должен снизить добычу в мае на 4,287 млн б/с к референтному уровню, а фактическое снижение составило 5,36 млн б/с. Таким образом, за минусом добровольных ограничений Саудовской Аравии, ОПЕК снизил добычу в мае на 4,61 млн б/с к референтному уровню, исполнив сделку на 108%.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Страна База отсчета, окт. 2018г факт добыча

в

апреле

 квота в мае Требу

емая добыча

в мае

 Факти

Ческая

Добы

ча

в мае

 изм-е

в мае

к апре

лю

 изм-е в

мае к

окт

2018

 Испол

нение

в мае,

%
Алжир 1057 871 -170 887 882 12 -175 103%
Ангола 1528 1138 -245 1283 1079 -60 -449 183%
Конго 325 267 -52 273 256 -11 -69 133%
Экватори

Альная

Гвинея

 127 116 -20 107 109 -7 -18 90%
Габон 187 196 -30 157 177 -19 -10 33%
Ирак 4653 3934 -748 3905 3967 33 -686 92%
Кувейт 2809 2326 -451 2358 2359 32 -450 100%
Нигерия 1829 1460 -294 1535 1388 -72 -441 150%
Саудовская

Аравия

 11000 8121 -1768 9232 8466 345 -2534 143%
ОАЭ 3168 2613 -509 2659 2640 28 -528 104%
ОПЕК

(участву

ющие в сделке

ОПЕК+)

 26683 21042 -4287 22396 21323 281 -5360 125%
Иран 2413 2455 42
Ливия 1133 1155 23
Венесуэла 486 531 45
ВСЕГО ОПЕК 25073 25463 390
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]