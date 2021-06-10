ОПЕК в мае выполнил сделку ОПЕК+ на 125%

Страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 390 тыс. баррелей в сутки - до 25,463 млн б/с, свидетельствует отчет организации.

Страны, не участвующие в соглашении, - Иран, Ливия и Венесуэла - также немного увеличили производство.

В мае государства, участвующие в соглашении ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, начали ее наращивать, согласно договоренностям с партнерами, при этом наблюдается перевыполнение договоренностей такими странами, как Ангола, Конго, Нигерия, которые ранее недовыполняли сделку и должны компенсировать недосокращенные объемы.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом новых квот, обозначенных в соглашении, в мае оно исполнялось странами ОПЕК на 125%. При этом Саудовская Аравия с мая постепенно снимает взятые на себя с февраля добровольные ограничения в 1 млн б/с: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - 350 тыс. б/с, в июле - 400 тыс. б/с.

ОПЕК по условиям сделки должен снизить добычу в мае на 4,287 млн б/с к референтному уровню, а фактическое снижение составило 5,36 млн б/с. Таким образом, за минусом добровольных ограничений Саудовской Аравии, ОПЕК снизил добычу в мае на 4,61 млн б/с к референтному уровню, исполнив сделку на 108%.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с