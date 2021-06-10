ОПЕК увеличил на 30 тыс. б/с прогноз на 2021г по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

ОПЕК увеличил прогноз по среднесуточной добыче нефти с конденсатом в Азербайджане в 2021 году до 790 тыс. баррелей в сутки, отмечается в майском ежемесячном отчете картеля.
В апреле ОПЕК прогнозировал среднесуточную добычу нефти с конденсатом в Азербайджане в 2021 году на уровне 760 тыс. б/с.
«В 2020 году производство жидких углеводородов в Азербайджане снизилось на 0,06 млн б/с, до 0,73 млн б/с. В 2021 году ожидается рост этого показателя на 0,06 млн б/с за счет увеличения добычи конденсата на месторождении Шах-Дениз в рамках Стадии-2 разработки», - отмечается в отчете, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По данным картеля, добыча конденсата с Шах-Дениз и других газоконденсатных месторождений Азербайджана, который не учитывается в сделке ОПЕК+, в мае 2021 года останется на уровне 0,18 млн б/с.
«Поставки жидких углеводородов в Азербайджане в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 0,01 млн б/с - до 0,77 млн б/с. В мае ожидается рост еще на 0,01 млн б/с. В таком случае во II-ом квартале 2021 года поставки жидких углеводородов из Азербайджана увеличатся, в целом, на 0,01 млн б/с по сравнению с предыдущим кварталом, - до 0,78 млн б/с», -говорится в отчете.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле 2020 года утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа - с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, то есть от отметки 718 тыс. б/с.
Решением, принятым на министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в мае должна сохранятся на уровне 603 тыс. б/с, в июне - 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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