Глава ЕЦБ ожидает улучшения ситуации в экономике еврозоны во втором полугодии

Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
"Рост потребительских расходов, высокий мировой спрос и благоприятная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика будут оказывать существенную поддержку процессу восстановления", - сказала она.
В то же время Лагард отметила сохранение неопределенности в отношении краткосрочных экономических перспектив, которые по-прежнему зависят от развития ситуации с пандемией COVID-19.
"Сохранение благоприятных условий финансирования в период пандемии по-прежнему имеет важное значение для снижения неопределенности и укрепления доверия", - сказала она.
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