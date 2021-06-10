Глава ЕЦБ ожидает улучшения ситуации в экономике еврозоны во втором полугодии

Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Рост потребительских расходов, высокий мировой спрос и благоприятная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика будут оказывать существенную поддержку процессу восстановления", - сказала она.

В то же время Лагард отметила сохранение неопределенности в отношении краткосрочных экономических перспектив, которые по-прежнему зависят от развития ситуации с пандемией COVID-19.

"Сохранение благоприятных условий финансирования в период пандемии по-прежнему имеет важное значение для снижения неопределенности и укрепления доверия", - сказала она.