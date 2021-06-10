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Макроэкономика 10.06.2021 17:31

Глава ЕЦБ ожидает улучшения ситуации в экономике еврозоны во втором полугодии

Экономическая активность в еврозоне, как ожидается, ускорится во втором полугодии 2021 года на фоне снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Рост потребительских расходов, высокий мировой спрос и благоприятная налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика будут оказывать существенную поддержку процессу восстановления", - сказала она.

В то же время Лагард отметила сохранение неопределенности в отношении краткосрочных экономических перспектив, которые по-прежнему зависят от развития ситуации с пандемией COVID-19.

"Сохранение благоприятных условий финансирования в период пандемии по-прежнему имеет важное значение для снижения неопределенности и укрепления доверия", - сказала она.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ЕЦБ, ЛАГАРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]