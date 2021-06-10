Баку и Анкара провели межмидовские политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Турции провели политические консультации.

Консультации прошли в Анкаре на уровне заместителей министров, сообщает МИД Азербайджана.

"В ходе консультаций обсуждались вопросы двусторонних и многосторонних отношений. В рамках политических консультаций замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел встречи с заместителями министра иностранных дел Турции Явузом Селимом Кираном и Седатом Оналом", - подчеркивается в информации..

В ходе встреч обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Н.Аббасова