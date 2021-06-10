Нефть дорожает на прогнозе спроса ОПЕК, Brent - $72,38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составляет $72,38 за баррель, что на $0,16 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,08 за баррель, что на $0,12 (0,17%) выше итогового значения предыдущей сессии.

С учетом сохранения прогноза темпа роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,95 млн б/с ОПЕК теперь ожидает, что в 2021 году потребление нефти в мире составит 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с), говорится в июньском отчете организации.

ОПЕК также пересмотрел показатели потребления нефти в 2019 году и в 2020 году - по 2019 году показатель снижен на 20 тыс. б/с - до 99,97 млн б/с, а за 2020 год оценка повышена с 90,51 млн б/с до 90,63 млн б/с (на 120 тыс. б/с).

Ранее в ходе торгов в четверг нефть снижалась в цене на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 7 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране упали на 5,2 млн баррелей, в то время как аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение на 4,1 млн баррелей.

"Нефтеперерабатывающие заводы выкачивают много топлива, работая на 91,3% от своей производственной мощности. Рост спроса на нефть был значительным за последний месяц, но на этой неделе немного ослаб", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

По словам эксперта, несмотря на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, рынок, по-видимому, сосредоточил внимание на существенном увеличении резервов бензина и дистиллятов.

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса. "Многие думают, что американские данные, показавшие существенный рост запасов нефтепродуктов, это разовое событие, учитывая, что другие индикаторы указывают на улучшение спроса", - сказал аналитик UBS Group Джованни Стауново, которого цитирует Bloomberg.

При этом на рынке сохраняется "бычья" структура, отмечает агентство. Премия ближайшего фьючерса на нефть Brent к следующему контракту в четверг поднялась до максимума с конца апреля, превысив $0,5 за баррель, что указывает на недостаточное предложение.