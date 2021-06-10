Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Суд приговорил к полутора годам тюрьмы мужчину, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, однако 14 месяцев из этого срока - условные, сообщает телеканал BFMTV.
Таким образом, он проведет в заключении в тюрьме четыре месяца.
Прокурор потребовал для него 18 месяцев тюрьмы и назвал поступок подсудимого "актом преднамеренного насилия", "абсолютно неприемлемым".
В минувший вторник Макрон во время поездки в департамент Дром вышел поприветствовать собравшихся у заграждения местных жителей. Когда французский лидер приблизился к толпе, один из мужчин нанес президенту пощечину. Нападавшим оказался 28-летний Дамиен Тарель.
Максимальный срок, который грозит мужчине по статье о нападении на должностное лицо, три года и штраф в 45 тыс. евро.
Макрон намерен перед саммитом НАТО обсудить Карабах с Эрдоганом
В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении еще 26 членов незаконных армянских вооруженных формирований
Баку и Анкара провели межмидовские политические консультации
Equinor продает НПЗ в Дании производительностью 5,5 млн т нефтепродуктов в год
Amazon грозит штраф в размере $425 млн за нарушения европейских практик в сфере защиты данных
Консорциум с участием Vitol покупает 5% в проекте "Роснефти" "Восток Ойл"
Peugeot обвинили во Франции в манипуляции данными о выбросах
Уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19 - ВОЗ
Moderna направила запрос регулятору США на одобрение вакцины от COVID-19 для подростков
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?