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Дальнее зарубежье 10.06.2021 19:27

Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Суд приговорил к полутора годам тюрьмы мужчину, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, однако 14 месяцев из этого срока - условные, сообщает телеканал BFMTV.

Таким образом, он проведет в заключении в тюрьме четыре месяца.

Прокурор потребовал для него 18 месяцев тюрьмы и назвал поступок подсудимого "актом преднамеренного насилия", "абсолютно неприемлемым".

В минувший вторник Макрон во время поездки в департамент Дром вышел поприветствовать собравшихся у заграждения местных жителей. Когда французский лидер приблизился к толпе, один из мужчин нанес президенту пощечину. Нападавшим оказался 28-летний Дамиен Тарель.

Максимальный срок, который грозит мужчине по статье о нападении на должностное лицо, три года и штраф в 45 тыс. евро.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАПАДЕНИЕ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]