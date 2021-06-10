Строительство первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено, заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG.
"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - пишет компания.
"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - анонсирует Nord Stream 2 AG.
Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями, подчеркивают строители магистрали.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" (MOEX: GAZP) достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.
Российское трубоукладочное судно "Фортуна" в декабре прошлого года приступило к достройке магистрали; в апреле текущего года за достройку второй нитки принялся еще один российский трубоукладчик "Академик Черский".
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