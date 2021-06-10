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10.06.2021 20:15

В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении еще 26 членов незаконных армянских вооруженных формирований

В Азербайджане завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации и другие преступные действия на территории Азербайджана, сообщают Служба госбезопасности (СГБ) и Генпрокуратура.

В сообщении говорится, что после достижения прекращения огня в результате трехстороннего соглашения от 10 ноября, армянские вооруженные формирования тайными путями пробрались на территорию Азербайджана и заняли позиции в лесистой местности на северо-западе от поселка Гадрут Ходжавендского района.

Армянские вооруженные формирования совершили террористические и диверсионные действия в отношении азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Они были обезоружены 13 декабря в результате спецоперации СГБ.

"Следствием установлено, что группа лиц, состоящая из граждан Армении, незаконно приобретая огнестрельное оружие, его комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала не предусмотренные законодательством вооруженные формирования", - подчеркивается в информации.

Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана организованными группами, заняв боевые позиции в лесной и других районах северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, в период до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные налеты на предприятия, управления, организации, а также отдельных лиц, расположенных на территории страны, нарушили общественную безопасность, создали панику среди населения.

Ими были совершены взрывы, пожары и другие террористические акты, создающие угрозу гибели людей, причинения вреда их здоровью, причинения значительного имущественного ущерба и наступления других общественно опасных последствий.

"В связи с перечисленными фактами членам незаконного вооруженного формирования Андарнику Микаеляну, Сетраку Согомоняну, Рафику Карапетяну и другим, всего 26 обвиняемым, предъявлены обвинения по 5 статьям Уголовного кодекса: терроризм, хранение оружия, незаконное пересечение государственной границы и др.", - говорится в сообщении.

СГБ и Генпрокуратура подчеркивают, что обвинительный акт в отношении 26 членов незаконных вооруженных формирований направлен в суд.

Как сообщалось, ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении 14, а затем еще 13 членов армянских вооруженных формирований для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным актом.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЯНЕ, КАРАБАХ, СУД


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