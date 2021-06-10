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СНГ 10.06.2021 21:00

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию, призывающую отказать Белоруссии в финансовой поддержке, а также - отстранить ее от участия в любых международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио.

Соответствующую резолюцию поддержали 626 парламентариев, 16 - проголосовали против, 36 членов ЕП воздержались от голосования. Она носит рекомендательный характер.

"Отмечается необходимость строго отказать Белоруссии в финансовой поддержке, в новых кредитных линиях для банков страны, а также следует остановить инвестиции в инфраструктуру и экономическую деятельность. Европейским финансовым институтам следует запретить приобретение ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных правительством Белоруссии и аффилированными государственными учреждениями", - говорится в документе, распространенном на сайте ЕП.

"Резолюция также призывает отстранить Белоруссию от участия в международных спортивных организациях и мероприятиях, в том числе европейских и мировых чемпионатах, а также в Олимпийских играх в Токио", - информирует ЕП.

Более того, депутаты Европарламента призывают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "лишить белорусское государственное телевидение TVR прав на трансляцию предстоящего футбольного Чемпионата Европы и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат".

Члены ЕП высказались за "оперативные экономические и секторальные меры в отношении ключевых белорусских отраслей", в частности, сырой нефти и нефтяных продуктов, производства стали и сектора деревообработки.

В документе также осуждается "угон лайнера Ryanair", называя его "актом государственного терроризма", и призывает Минск незамедлительно и безусловно освободить белорусского оппозиционного активиста и блогера Романа Протасевича, его подругу Софию Сапегу и остальных политических заключенных в Белоруссии.

В резолюции предлагается "срочно ввести санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, задействованных в вынужденной посадке" самолета Ryanair в Минске.

Парламентарии призывают страны-члены Евросоюза "безотлагательно приступить к подготовке следующего пакета санкций в отношении тех, кто в прошлом году принял участие в фальсификации выборов и нарушениях прав человека".

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Тэги: ЕВРОПА, ЕП, БЕЛОРУССИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]