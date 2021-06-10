Ryanair ожидает от Минска гарантий безопасности перелетов над белорусской территорией

Власти Белоруссии должны предоставить гарантии безопасности полетов над своей территорией, заявили в четверг в ирландской авиакомпания Ryanair, лайнер которой в мае совершил вынужденную посадку в Минске.
"Белоруссия должна обеспечить гарантии безопасных перелетов", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.
Как сообщает агентство, глава Ryanair Майкл О`Лири заявил, что инцидент с посадкой лайнера авиакомпании в Минске следует рассматривать как "угон, осуществленный при поддержке государства".
Кроме того, в Ryanair отметили, что страны "приняли надлежащие меры" в ответ на инцидент.
По сообщению Bloomberg, авиакомпания направила доклад по этому инциденту в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).
5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии. "Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - указал еврочиновник.
ЕС на этой неделе собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии. Кроме того, под санкции может попасть одна организация, какая именно, не уточняется.
23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.
Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.
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