Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0235 GBR   2.3984 TRY   0.1979

Цена на нефть

09.06 $/bbl   WTI 69.96 -0.09 Brent 72.22 0.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.06.2021 22:00

Зеленский надеется, что на июньском саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду, что на июньском саммите Альянса будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию РФ.

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ (план действий для членства в НАТО - ИФ) для Украины", - написал Зеленский в твиттере в четверг.

Как сообщается на сайте главы государства, президент проинформировал генсека НАТО о ситуации с безопасностью в Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку в проведении реформ в сфере безопасности и обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, САММИТ


Похожие новости


Каждый пятый украинец готов голосовать за Зеленского на президентских выборах - опрос Германия могла бы помочь Украине оборонительным оружием - Зеленский Зеленский упрекает Францию и Германию в ослаблении их позиции по отношению к РФ Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область Зеленский заявил о единстве позиций Украины и США по "Северному потоку-2" Зеленский возглавляет президентский рейтинг в Украине с 31,4% поддержки - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]