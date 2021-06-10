Макрон намерен перед саммитом НАТО обсудить Карабах с Эрдоганом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Карабаха.

"Мы поговорим о Сирии, о Ливии, о Карабахе и конфликте между Арменией и Азербайджаном (приграничный -ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон пояснил, что встреча состоится перед саммитом НАТО, который запланирован на 14 июня.