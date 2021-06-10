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Карабах 10.06.2021 21:27

Макрон намерен перед саммитом НАТО обсудить Карабах с Эрдоганом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тему Карабаха.

"Мы поговорим о Сирии, о Ливии, о Карабахе и конфликте между Арменией и Азербайджаном (приграничный -ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон пояснил, что встреча состоится перед саммитом НАТО, который запланирован на 14 июня.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, МАКРОН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]