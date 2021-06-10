Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в четверг обсудили ряд внешнеполитических тем, в частности, Россию, говорится в заявлении Даунинг-стрит.
"Они охватили ряд внешнеполитических вопросов, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - отмечается в нем.
По словам Джонсона, которого цитирует The Guardian, переговоры с Байденом были "отличными" и длились долго. Он сравнил их с "глотком свежего воздуха".
"Переговоры прошли отлично. Они продолжались долго. Мы охватили огромный круг вопросов, и замечательно было слушать администрацию Байдена и самого Джо Байдена, потому что они так много хотят сделать вместе с нами - от вопросов в сфере безопасности и НАТО до изменения климата, и это фантастика. Это глоток свежего воздуха", - сказал Джонсон.
Байден ранее на этой неделе начал турне по странам Европы. Это его первая поездка за рубеж на посту президента.
Байрамов обсудил с послом Великобритании разминирование в Карабахе, смягчение карантина и региональную безопасность
Армения перед выборами специально нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном - Минобороны
Макрон намерен перед саммитом НАТО обсудить Карабах с Эрдоганом
Ливийская NOC нацелена удвоить добычу нефти до 2,1 млн б/с
РФ в 2021г снизит экспорт продукции АПК до $28 млрд - Минпромторг
Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан
Байден: США закупят 500 млн доз вакцины Pfizer и распределят их среди бедных стран
Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от коронавируса
Peugeot обвинили во Франции в манипуляции данными о выбросах
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?