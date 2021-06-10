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Дальнее зарубежье 10.06.2021 21:45

Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в четверг обсудили ряд внешнеполитических тем, в частности, Россию, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Они охватили ряд внешнеполитических вопросов, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - отмечается в нем.

По словам Джонсона, которого цитирует The Guardian, переговоры с Байденом были "отличными" и длились долго. Он сравнил их с "глотком свежего воздуха".

"Переговоры прошли отлично. Они продолжались долго. Мы охватили огромный круг вопросов, и замечательно было слушать администрацию Байдена и самого Джо Байдена, потому что они так много хотят сделать вместе с нами - от вопросов в сфере безопасности и НАТО до изменения климата, и это фантастика. Это глоток свежего воздуха", - сказал Джонсон.

Байден ранее на этой неделе начал турне по странам Европы. Это его первая поездка за рубеж на посту президента.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]