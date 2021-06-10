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Оборона 10.06.2021 22:00

Армения перед выборами специально нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

«ВС Армении в четверг открыли огонь по подразделениям ВС Азербайджана на границе двух стран в направлении Кельбаджарского района. Среди личного состава ВС Азербайджана нет погибших и раненых», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что данный инцидент еще раз красноречиво свидетельствует о том, что армянская сторона в преддверии выборов специально нагнетает напряженность на азербайджано-армянской границе и проводит политику осуществления военных провокаций.

Минобороны Азербайджана всю ответственность за этот инцидент возложило на Армению.

Р.Ахмедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]