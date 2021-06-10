Армения перед выборами специально нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

«ВС Армении в четверг открыли огонь по подразделениям ВС Азербайджана на границе двух стран в направлении Кельбаджарского района. Среди личного состава ВС Азербайджана нет погибших и раненых», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что данный инцидент еще раз красноречиво свидетельствует о том, что армянская сторона в преддверии выборов специально нагнетает напряженность на азербайджано-армянской границе и проводит политику осуществления военных провокаций.

Минобороны Азербайджана всю ответственность за этот инцидент возложило на Армению.

Р.Ахмедов