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Религия 10.06.2021 22:18

Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от коронавируса

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался в четверг после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни, сообщает сайт епархии Русской православной церкви в республике.

В свою очередь рабочая группа при патриархе Кирилле уточняет, что причиной смерти архиепископа стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Архиепископ Александр (в миру Александр Геннадьевич Ищеин) родился 13 июня 1952 года в Ярославле в рабочей семье. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт. Был призван на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы СССР, которую проходил на севере.

В 1975 году принял монашество. Окончил Московскую духовную семинарию. До назначения в Азербайджан почти 20 лет прослужил на Кавказе - был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии, где содействовал возвращению и восстановлению храмов, собирал и изучал материалы по истории христианства на Кавказе.

С 1992 года тогда еще архимандрит Александр (Ищеин) был настоятелем разных православных храмов Азербайджана. В конце 1998 года Синод РПЦ принимает решение о возрождении Бакинской епархии, границы которой в то время охватывали Азербайджан, Дагестан и Чечню, правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский".

В марте 2011 года Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, соответственно изменился и титул епископа Александра, который год спустя был возведен патриархом Кириллом в сан архиепископа.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РПЦ, ЕПИСКОП, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]