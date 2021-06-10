Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от коронавируса

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался в четверг после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни, сообщает сайт епархии Русской православной церкви в республике.
В свою очередь рабочая группа при патриархе Кирилле уточняет, что причиной смерти архиепископа стали осложнения, вызванные коронавирусом.
Архиепископ Александр (в миру Александр Геннадьевич Ищеин) родился 13 июня 1952 года в Ярославле в рабочей семье. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт. Был призван на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы СССР, которую проходил на севере.
В 1975 году принял монашество. Окончил Московскую духовную семинарию. До назначения в Азербайджан почти 20 лет прослужил на Кавказе - был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии, где содействовал возвращению и восстановлению храмов, собирал и изучал материалы по истории христианства на Кавказе.
С 1992 года тогда еще архимандрит Александр (Ищеин) был настоятелем разных православных храмов Азербайджана. В конце 1998 года Синод РПЦ принимает решение о возрождении Бакинской епархии, границы которой в то время охватывали Азербайджан, Дагестан и Чечню, правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом "епископ Бакинский и Прикаспийский".
В марте 2011 года Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербайджанскую, соответственно изменился и титул епископа Александра, который год спустя был возведен патриархом Кириллом в сан архиепископа.
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