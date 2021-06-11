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Дальнее зарубежье 11.06.2021 13:30

Китайские власти пригласили тайваньских соотечественников на материк вакцинироваться от COVID-19

Жители Тайваня могут приезжать на материк и вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан.

"Мы придаем большое значение здоровью и безопасности наших соотечественников на Тайване. С момента вспышки эпидемии на Тайване в начале мая мы с самого начала выразили готовность сделать все возможное, чтобы помочь нашим соотечественникам на Тайване преодолеть эпидемию и как можно скорее предоставить им вакцины", - сказал чиновник на брифинге.

Он отметил, что более 80% жителей острова готовы сделать прививку против коронавируса на материке. Жители острова также рассчитывают как можно скорее импортировать ее из КНР, однако администрация отказывается.

"Власти Тайваня игнорируют общественное мнение, безопасность и здоровье своих соотечественников. Они всегда занимались политическими махинациями в вопросах, связанных с вакцинами, фабриковали различные предлоги, чтобы помешать своим тайваньским соотечественникам использовать вакцину с материка", - сказал Ма Сяогуан.

Он добавил, по неполным статистическим данным, по состоянию на 31 мая текущего года 62 тыс. жителей Тайваня были вакцинированы на материке.

В связи с резким ростом числа случаев заражения на Тайване американский сенатор Тэмми Дакуорт, прибывшая на остров в составе делегации законодателей США, на пресс-конференции в Тайбэе сообщила ранее, что США пожертвуют Тайваню 750 тыс. доз вакцин от коронавируса.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, с начала пандемии COVID-19 на Тайване выявлено 12 тыс. 222 случая заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончался 361 человек.

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Тэги: КИТАЙ, ВЛАСТИ, ТАЙВАНЬ, ПРИГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]