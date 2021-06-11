Властям китайской провинции Гуандун не удается подавить вспышку COVID-19 - власти

За минувший четверг в Китае было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, все зафиксированы в провинции Гуандун, сообщил в пятницу Госкомитет здравоохранения КНР.

Как заявил журналистам в пятницу заместитель председателя комитета здравоохранения административного центра Гуандуна города Гуанчжоу Чэнь Бинь, все девять новых случаев заражения обнаружены в закрытом с начала новой вспышки распространения инфекции районе Ливань.

Он отметил, что с 21 мая по 10 июня текущего года в городе выявлено 128 случаев внутреннего заражения, из них семь - бессимптомных.

Всего в минувший четверг в Китае зафиксировано 22 новых случая заражения, 13 из них ввезенных из-за рубежа и девять внутренних - все в Гуанчжоу.

Власти провинции принимают экстренные меры, чтобы не допустить распространения инфекции как внутри, так и на другие районы страны. Налажена система массового тестирования населения, для всех жителей Гуандуна с конца прошлой недели введены ограничения на выезд за пределы провинции. Для того, что иметь возможность выехать, необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до выезда.

Так, по данным СМИ, 18 тыс. горожанам, у которых отсутствовали отрицательные тесты на коронавирус, было отказано в авиаперелетах.

Транспортное сообщение ограничено между Гуанчжоу и другими городами провинции и страны, жителям не рекомендовано без необходимости покидать места проживания.

Всего в Китае за время пандемии выявлено 91 тыс. 359 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 4 тыс. 636 смертельных исходов.