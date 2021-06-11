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Дальнее зарубежье 11.06.2021 13:01

Байден уделяет пристальное внимание теме прав человека и наверняка поднимет ее с Путиным - госдеп

Президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Президент Байден считает это важным. Нет сомнений, что он поднимет тему прав человека в целом. Также речь пойдет о необходимости освободить находящихся в заключении (в России - ИФ) людей", - добавил он.

Прайс пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Представитель госдепа подчеркнул, что цель саммита - "рассмотреть все аспекты отношений" России и США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]