Байден уделяет пристальное внимание теме прав человека и наверняка поднимет ее с Путиным - госдеп

Президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Президент Байден считает это важным. Нет сомнений, что он поднимет тему прав человека в целом. Также речь пойдет о необходимости освободить находящихся в заключении (в России - ИФ) людей", - добавил он.

Прайс пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Представитель госдепа подчеркнул, что цель саммита - "рассмотреть все аспекты отношений" России и США.