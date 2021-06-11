Британия в 2022 году пожертвует около 100 млн доз вакцин для более бедных стран

Великобритания в следующем году пожертвует около 100 млн доз вакцин для программ вакцинации против коронавируса COVID-19 по всему миру, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Успех нашей программы вакцинации означает, что в следующем году мы сможем пожертвовать не менее 100 млн избыточных доз тем, кто в них нуждается", - написал Джонсон в пятницу на своей страничке в твиттере.

Он выразил надежду, что его коллеги из "группы семи" возьмут на себя аналогичные обязательства.

Ранее британский премьер заявил, что страны "группы семи" начнут разработку договора о готовности к пандемиям в будущем и пообещают распространить вакцины от коронавируса COVID-19 по всему миру до конца следующего года.