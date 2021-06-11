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Дальнее зарубежье 11.06.2021 14:26

Британия в 2022 году пожертвует около 100 млн доз вакцин для более бедных стран

Великобритания в следующем году пожертвует около 100 млн доз вакцин для программ вакцинации против коронавируса COVID-19 по всему миру, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Успех нашей программы вакцинации означает, что в следующем году мы сможем пожертвовать не менее 100 млн избыточных доз тем, кто в них нуждается", - написал Джонсон в пятницу на своей страничке в твиттере.

Он выразил надежду, что его коллеги из "группы семи" возьмут на себя аналогичные обязательства.

Ранее британский премьер заявил, что страны "группы семи" начнут разработку договора о готовности к пандемиям в будущем и пообещают распространить вакцины от коронавируса COVID-19 по всему миру до конца следующего года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]