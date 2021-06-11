Странам ОПЕК+ в 2022г необходимо открыть «краны», чтобы удовлетворить растущий спрос

Странам ОПЕК+ в 2022 году необходимо будет ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить растущий спрос, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).
"Наш первый подробный анализ рынка на 2022 год подтверждает прежние ожидания о том, что ОПЕК+ необходимо открыть "краны", чтобы обеспечить достаточное снабжение мировых нефтяных рынков. Мировой спрос на нефть будет продолжать восстанавливаться и при отсутствии дальнейших изменений по добыче к концу 2022 года достигнет 100,6 млн б/с. Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, также должна вырасти, но ее рост далек от уровня, необходимого для предотвращения дальнейшего сокращения запасов", - пишет МЭА.
Мировая добыча нефти в мае выросла на 960 тыс. б/с по сравнению с апрелем, до 94,3 млн б/с.
"Мировые поставки нефти будут расти гораздо более быстрыми темпами в 2022 году, при этом США - после двух лет спада - станут движущей силой прироста среди стран, не входящих в ОПЕК+. Ожидается рост добычи нефти на 1,6 млн б/с в странах, не входящих в ОПЕК+, в то время как прогнозируется рост спроса на 3,1 млн б/с в следующем году, когда мир вернется к допандемийному уровню. Эти прогнозы предполагают, что в 2022 году группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, может увеличить добычу нефти на 1,4 млн б/с по сравнению с целевым показателем с июля 2021 года по март 2022 года. В этом году ожидается, что добыча нефти стран, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 710 тыс. б/с, в то время как добыча стран ОПЕК+ может увеличиться на 800 тыс. б/с, если альянс будет придерживаться своей текущей политики", - пишет МЭА.
Страны ОПЕК+ в мае выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, в том числе, страны ОПЕК - на 124%, не-ОПЕК - на 94%.
Азербайджан, РФ и Армении определили дальнейшие шаги для деблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Байрамов обсудил с послом Великобритании разминирование в Карабахе, смягчение карантина и региональную безопасность
Армения перед выборами специально нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном - Минобороны
Продажи чипов в мире в апреле выросли на 2% за месяц, на 22% за год - SIA
Ограничения на работу общественного транспорта в выходные дни в июне не будут распространяться на Бакинский метрополитен
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $425
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
В столице Чили вводят карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, несмотря на успешную вакцинацию
Британия в 2022 году пожертвует около 100 млн доз вакцин для более бедных стран
Drax и Mitsubishi запустят проект улавливания и хранения CO2 в Великобритании
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?