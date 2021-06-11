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ТЭК 11.06.2021 12:46

Странам ОПЕК+ в 2022г необходимо открыть «краны», чтобы удовлетворить растущий спрос

Странам ОПЕК+ в 2022 году необходимо будет ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить растущий спрос, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

"Наш первый подробный анализ рынка на 2022 год подтверждает прежние ожидания о том, что ОПЕК+ необходимо открыть "краны", чтобы обеспечить достаточное снабжение мировых нефтяных рынков. Мировой спрос на нефть будет продолжать восстанавливаться и при отсутствии дальнейших изменений по добыче к концу 2022 года достигнет 100,6 млн б/с. Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, также должна вырасти, но ее рост далек от уровня, необходимого для предотвращения дальнейшего сокращения запасов", - пишет МЭА.

Мировая добыча нефти в мае выросла на 960 тыс. б/с по сравнению с апрелем, до 94,3 млн б/с.

"Мировые поставки нефти будут расти гораздо более быстрыми темпами в 2022 году, при этом США - после двух лет спада - станут движущей силой прироста среди стран, не входящих в ОПЕК+. Ожидается рост добычи нефти на 1,6 млн б/с в странах, не входящих в ОПЕК+, в то время как прогнозируется рост спроса на 3,1 млн б/с в следующем году, когда мир вернется к допандемийному уровню. Эти прогнозы предполагают, что в 2022 году группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией, может увеличить добычу нефти на 1,4 млн б/с по сравнению с целевым показателем с июля 2021 года по март 2022 года. В этом году ожидается, что добыча нефти стран, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 710 тыс. б/с, в то время как добыча стран ОПЕК+ может увеличиться на 800 тыс. б/с, если альянс будет придерживаться своей текущей политики", - пишет МЭА.

Страны ОПЕК+ в мае выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, в том числе, страны ОПЕК - на 124%, не-ОПЕК - на 94%.

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Тэги: МИР, ОПЕК+, ДОБЫЧА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]