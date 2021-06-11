Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $425

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 мая 2021 года составляет 722,3 манатов ($424,9 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 1,9% меньше показателя на конец апреля 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля 2021 года составляла 713,2 манатов ($419,5), 1 марта 2021годда - 692,3 манатов ($407,2), 1 февраля 2021 года - 690,9 манатов ($405,9), на 1 января 2021 года - 707,3 манатов ($416,1).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 мая 2021 года составило 1 млн 678,4 тыс. человек (на 1 апреля - 1 млн 679,7 тыс. человек), что на 2,3 тыс. человек или 0,1% больше, чем годом ранее. Из них 913,6 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 764,8 тыс. человек - в частном.

При этом 19,7% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 6,7% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13,8% - прочих сферах экономики.

Б.Рустамбеков