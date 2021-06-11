AmCham рекомендует Азербайджану создать нормативную базу для применения блокчейна в таможенной сфере

Существующий механизм таможенного контроля создает серьезные преграды для свободного движения товаров вдоль границы, считают в Американской торговой палате в Азербайджане (AmCham).
«Наличие очень тяжелых законодательных требований, чрезмерно обширные требования по документации, нехватка таможенных инспекторов, в конечном счете, приводит к скоплению транспортных средств на постах», - отмечается в «Белой книге» (White paper), подготовленной AmCham, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно документу, AmCham рекомендует предусмотреть в новом варианте Таможенного кодекса, разрабатывающемся в настоящее время, преимущественные права приоритетов бизнеса над механизмами таможенного контроля. Кроме того, AmCham предлагает указать в Кодексе ответственность таможенных органов перед бизнесом за ущерб, нанесенный в ходе надзорных мероприятий.
«В сфере логистики также следует широко принимать новые технологии, особенно блокчейн. Азербайджан должен быть готов к сотрудничеству в данной сфере с другими странами-членами Всемирной таможенной организации. Поэтому мы советуем предусмотреть в новом Кодексе нормативную базу для применения технологии блокчейн в таможенной сфере. Кроме того, необходимо прописать механизм возврата таможенных, пошлин уплаченных сверх положенного », - отмечается в «Белой книге».
Члены AmCham отмечают, что сроки применения нового кодекса также являются достаточно важным вопросом для бизнеса, в связи с чем о применение самого Таможенного кодекса должно быть объявлено минимум за шесть месяцев, о применении новых условий – как минимум за год.
А.Мамедов
Азербайджан, РФ и Армении определили дальнейшие шаги для деблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Байрамов обсудил с послом Великобритании разминирование в Карабахе, смягчение карантина и региональную безопасность
Армения перед выборами специально нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном - Минобороны
Продажи чипов в мире в апреле выросли на 2% за месяц, на 22% за год - SIA
Ограничения на работу общественного транспорта в выходные дни в июне не будут распространяться на Бакинский метрополитен
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $425
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
В столице Чили вводят карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, несмотря на успешную вакцинацию
Британия в 2022 году пожертвует около 100 млн доз вакцин для более бедных стран
Drax и Mitsubishi запустят проект улавливания и хранения CO2 в Великобритании
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?