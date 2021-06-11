Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0722 RUR   0.0237 GBR   2.4112 TRY   0.2017

Цена на нефть

10.06 $/bbl   WTI 70.29 0.33 Brent 72.52 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 11.06.2021 13:44

AmCham рекомендует Азербайджану создать нормативную базу для применения блокчейна в таможенной сфере

Существующий механизм таможенного контроля создает серьезные преграды для свободного движения товаров вдоль границы, считают в Американской торговой палате в Азербайджане (AmCham).

«Наличие очень тяжелых законодательных требований, чрезмерно обширные требования по документации, нехватка таможенных инспекторов, в конечном счете, приводит к скоплению транспортных средств на постах», - отмечается в «Белой книге» (White paper), подготовленной AmCham, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно документу, AmCham рекомендует предусмотреть в новом варианте Таможенного кодекса, разрабатывающемся в настоящее время, преимущественные права приоритетов бизнеса над механизмами таможенного контроля. Кроме того, AmCham предлагает указать в Кодексе ответственность таможенных органов перед бизнесом за ущерб, нанесенный в ходе надзорных мероприятий.

«В сфере логистики также следует широко принимать новые технологии, особенно блокчейн. Азербайджан должен быть готов к сотрудничеству в данной сфере с другими странами-членами Всемирной таможенной организации. Поэтому мы советуем предусмотреть в новом Кодексе нормативную базу для применения технологии блокчейн в таможенной сфере. Кроме того, необходимо прописать механизм возврата таможенных, пошлин уплаченных сверх положенного », - отмечается в «Белой книге».

Члены AmCham отмечают, что сроки применения нового кодекса также являются достаточно важным вопросом для бизнеса, в связи с чем о применение самого Таможенного кодекса должно быть объявлено минимум за шесть месяцев, о применении новых условий – как минимум за год.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AMCHAM, ТАМОЖНЯ, КОДЕКС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]