AmCham рекомендует Азербайджану создать нормативную базу для применения блокчейна в таможенной сфере

Существующий механизм таможенного контроля создает серьезные преграды для свободного движения товаров вдоль границы, считают в Американской торговой палате в Азербайджане (AmCham).

«Наличие очень тяжелых законодательных требований, чрезмерно обширные требования по документации, нехватка таможенных инспекторов, в конечном счете, приводит к скоплению транспортных средств на постах», - отмечается в «Белой книге» (White paper), подготовленной AmCham, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно документу, AmCham рекомендует предусмотреть в новом варианте Таможенного кодекса, разрабатывающемся в настоящее время, преимущественные права приоритетов бизнеса над механизмами таможенного контроля. Кроме того, AmCham предлагает указать в Кодексе ответственность таможенных органов перед бизнесом за ущерб, нанесенный в ходе надзорных мероприятий.

«В сфере логистики также следует широко принимать новые технологии, особенно блокчейн. Азербайджан должен быть готов к сотрудничеству в данной сфере с другими странами-членами Всемирной таможенной организации. Поэтому мы советуем предусмотреть в новом Кодексе нормативную базу для применения технологии блокчейн в таможенной сфере. Кроме того, необходимо прописать механизм возврата таможенных, пошлин уплаченных сверх положенного », - отмечается в «Белой книге».

Члены AmCham отмечают, что сроки применения нового кодекса также являются достаточно важным вопросом для бизнеса, в связи с чем о применение самого Таможенного кодекса должно быть объявлено минимум за шесть месяцев, о применении новых условий – как минимум за год.

А.Мамедов