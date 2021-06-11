Азербайджан, РФ и Армении определили дальнейшие шаги для деблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

В рамках трехсторонней азербайджано-армяно-российской рабочей группы идет предметный разговор по вопросам открытия коммуникаций в регионе, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики Азербайджана и Армении получат мощный новый импульс для развития, и у людей улучшится жизнь. Важно, что такая добрая воля есть. На основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе», - сказал Оверчук в интервью изданию «Российская газета».

По его словам, отношения между Азербайджаном и Арменией очень сложные, многослойные, уходят глубоко в историю.

«Заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за круглый стол переговоров три делегации сели 30 января. Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались. Все это делает формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств», - отметил он, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Оверчук подчеркнул, что с самого начала было важно найти отправную точку.

«Такой подход позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахичевань. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению», - отметил он.

«В рамках трехсторонней рабочей группы идет предметный разговор о деблокировании региона. Ключом к решению этой задачи является деблокирование Армении», - добавил Оверчук.

По его мнению, снятие транспортной блокады в регионе важно для России, ЕАЭС и всех соседних стран. «Несомненно, в этой новой конфигурации основными бенефициарами будут Азербайджан и Армения. Россия в этом помогает им и всем остальным странам региона», - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках рабочей группы были исследованы все возможные железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Азербайджан и Армению. «Весной в приграничных районах этих стран работали российские эксперты Минтранса, Росавтодора и РЖД. Они обследовали каждую автомобильную и железную дорогу, оценили возможности осуществления коммерческих перевозок между двумя странами. Было оценено состояние дорожных покрытий, железнодорожных путей, мостов, труб, которые лежат под дорогами. К сожалению, почти все возможные маршруты пришли в негодность, и восстановление транспортного сообщения требует серьезных инвестиций. По итогам этой экспертной работы стороны смогли наметить дальнейшие шаги для деблокировки транспортного сообщения», - добавил он.

Оверчук отметил, что необходимо решить и правовые вопросы. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, нет пунктов пропуска, таможен, всего того, что обычно бывает между соседними странами. Ведется инвентаризация всех международных нормативных правовых актов. Прежде всего, это касается СНГ, потому что и Армения, и Азербайджан в него входят. Когда все эти решения будут найдены, а Азербайджан и Армения решат, что они готовы их осуществить, то можно будет приступить к восстановлению дорог и после этого возобновить транспортное сообщение», - добавил вице-премьер РФ.

А.Азизов