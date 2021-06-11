Продажи чипов в мире в апреле выросли на 2% за месяц, на 22% за год - SIA

Мировые продажи полупроводников в апреле увеличились на 1,9% - до $41,85 млрд по сравнению с $41,05 млрд месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с апрелем прошлого года они подскочили на 21,7% (с $34,38 млрд).

"Глобальный спрос на полупроводники в апреле оставался высоким, о чем свидетельствует рост продаж в различных категориях чипов и на всех основных региональных рынках, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Как ожидается, мировой рынок микропроцессоров существенно вырастет в 2021-2022 гг., поскольку полупроводники становятся все более неотъемлемой частью технологий, меняющих правила игры сейчас и в будущем".

Продажи чипов в апреле в Европе выросли на 20,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Японии - на 17,6%, в Северной и Южной Америке - на 14,3%, в Китае - на 25,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета КНР и Японии) и других - на 24,3%.

Реализация чипов относительно марта в Северной и Южной Америке увеличилась на 3,3%, в Европе - на 1,6%, в Японии - на 2,6%, в Китае - на 2,3%, в АТР и остальных регионах - на 0,5%.