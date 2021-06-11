Ограничения на работу общественного транспорта в выходные дни в июне не будут распространяться на Бакинский метрополитен

ЗАО «Бакинский метрополитен» в июне будет оказывать услуги по перевозке пассажиров все дни недели, говорится в сообщении общества.

«Как известно, три матча группы А (12, 16 и 20 июня) и матч четвертьфинала (3 июля) Евро-2020 пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе рядом со станцией метро «Кероглу». Для обслуживания приезжающих в столицу любителей спорта станции Бакинского метро в июне будут работать ежедневно. Таким образом, пассажиры метро и любители спорта смогут комфортно пользоваться метро в течение месяца», - говорится в информации.

По данным Бакметрополитена, после матчей метро будет работать до 02:00 ночи. Аккредитованные на чемпионат Европы лица смогут пользоваться услугами метро без оплаты проезда, им достаточно предъявить соответствующую карту.

«В дни футбольных игр на станции Кероглу будет работать оперативный штаб. Во время Игр волонтеры будут работать на 7 станциях метро (Ичери Шехер, Сахил, 28 мая, Гянджлик, Нариман Нариманов, Кероглу и Низами) для помощи гостям и предоставлению информации при необходимости.

В Азербайджане до 1 августа 2021 года действует специальный карантинный режим в связи с пандемией коронавируса. По этой причине, оперштаб при кабинете министров до 28 июня ввел запрет на работу общественного транспорта на территории Азербайджан в выходные дни (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника), включая Бакинское метро.

Н.Аббасова