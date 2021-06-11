AmCham рекомендует властям Азербайджану применять единую шкалу подоходного налога вне зависимости от вида деятельности

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) рекомендует правительству Азербайджана применять единую шкалу при расчете подоходного налога вне зависимости от сферы деятельности субъектов бизнеса.

Согласно данным, отраженным в «Белой книге», подготовленной Amcham, в настоящее время налоговое бремя по подоходному налогу и прочим обязательным выплатам для государственного и нефтегазового секторов составляют до 55%, что является достаточно высоким показателем, особенно в сравнении с соседними странами.

«Поэтому мы рекомендует правительству применять единую шкалу при расчете подоходного налога вне зависимости от сферы деятельности», - говорится в документе, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как ранее сообщалось, согласно поправкам в Налоговом кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов.

Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов.

А. Мамедов