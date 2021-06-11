AmCham рекомендует властям Азербайджану применять единую шкалу подоходного налога вне зависимости от вида деятельности

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) рекомендует правительству Азербайджана применять единую шкалу при расчете подоходного налога вне зависимости от сферы деятельности субъектов бизнеса.
Согласно данным, отраженным в «Белой книге», подготовленной Amcham, в настоящее время налоговое бремя по подоходному налогу и прочим обязательным выплатам для государственного и нефтегазового секторов составляют до 55%, что является достаточно высоким показателем, особенно в сравнении с соседними странами.
«Поэтому мы рекомендует правительству применять единую шкалу при расчете подоходного налога вне зависимости от сферы деятельности», - говорится в документе, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Как ранее сообщалось, согласно поправкам в Налоговом кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов.
Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов.
А. Мамедов
Азербайджан, РФ и Армении определили дальнейшие шаги для деблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Байрамов обсудил с послом Великобритании разминирование в Карабахе, смягчение карантина и региональную безопасность
Армения перед выборами специально нагнетает напряженность на границе с Азербайджаном - Минобороны
Продажи чипов в мире в апреле выросли на 2% за месяц, на 22% за год - SIA
Ограничения на работу общественного транспорта в выходные дни в июне не будут распространяться на Бакинский метрополитен
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $425
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
В столице Чили вводят карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19, несмотря на успешную вакцинацию
Британия в 2022 году пожертвует около 100 млн доз вакцин для более бедных стран
Drax и Mitsubishi запустят проект улавливания и хранения CO2 в Великобритании
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?