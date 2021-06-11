Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.
Документ закрепляет в законе "Об обороне" (61-ФЗ) понятие служебной тайны в области обороны, к которой будут отнесены сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными.
Закон дает право на отнесение информации в области обороны к такой служебной тайне главам всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба (Минобороны, Росгвардия, СВР, ФСБ, ФСО, Военная прокуратура, военные следственные органы СКР).
При этом, в отличие от сведений, отнесенных к государственной тайне, перечни отнесенной к служебной тайне информации должны публиковаться в открытом доступе.
В пояснительной записке к проекту закона (1144924-7) отдельно отмечается, что за разглашение такой информации граждане, получившие к ней доступ в силу служебного положения, могут понести административную ответственность.
Соответствующей статьей 13.14 КоАП РФ в данный момент предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей для граждан и от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Также военнослужащие могут понести наказание в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.
Законопроект был внесен в Думу правительством РФ 6 апреля текущего года.
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