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СНГ 11.06.2021 17:31

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Документ закрепляет в законе "Об обороне" (61-ФЗ) понятие служебной тайны в области обороны, к которой будут отнесены сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными.

Закон дает право на отнесение информации в области обороны к такой служебной тайне главам всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба (Минобороны, Росгвардия, СВР, ФСБ, ФСО, Военная прокуратура, военные следственные органы СКР).

При этом, в отличие от сведений, отнесенных к государственной тайне, перечни отнесенной к служебной тайне информации должны публиковаться в открытом доступе.

В пояснительной записке к проекту закона (1144924-7) отдельно отмечается, что за разглашение такой информации граждане, получившие к ней доступ в силу служебного положения, могут понести административную ответственность.

Соответствующей статьей 13.14 КоАП РФ в данный момент предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей для граждан и от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Также военнослужащие могут понести наказание в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.

Законопроект был внесен в Думу правительством РФ 6 апреля текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, СЕКРЕТНОСТЬ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]