Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0722 RUR   0.0237 GBR   2.4112 TRY   0.2017

Цена на нефть

10.06 $/bbl   WTI 70.29 0.33 Brent 72.52 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 11.06.2021 17:38

Делегация из РФ приедет в Анталью обсуждать вопросы туризма - Эрдоган

Российская делегация посетит Анталью, где проведет переговоры о возможностях восстановления туризма, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Из России в Анталью приедет делегация для обсуждения восстановления туризма", - сказал он журналистам в пятницу.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Позже российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Группа ГАЗ начала серийный выпуск в Турции автомобиля ГАЗель NN Ограничения на авиасообщение между Турцией и Россией могут быть отменены после 21 июня Турция отменила требование о тестах для россиян с прививкой от коронавируса Отправиться в Турцию с 1 по 30 июня планировали почти 340 тыс. россиян В РСТ назвали тяжелейшим ударом по турбизнесу продление запрета на чартерные программы в Турцию Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]