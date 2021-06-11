Делегация из РФ приедет в Анталью обсуждать вопросы туризма - Эрдоган

Российская делегация посетит Анталью, где проведет переговоры о возможностях восстановления туризма, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Из России в Анталью приедет делегация для обсуждения восстановления туризма", - сказал он журналистам в пятницу.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Позже российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.