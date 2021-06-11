Делегация из РФ приедет в Анталью обсуждать вопросы туризма - Эрдоган

Российская делегация посетит Анталью, где проведет переговоры о возможностях восстановления туризма, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Из России в Анталью приедет делегация для обсуждения восстановления туризма", - сказал он журналистам в пятницу.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Позже российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.
Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Азербайджан нацелен на расширение связей с Новой Зеландией
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Brent поднялась выше $73 за баррель впервые за два года
Empire Metals продала Caucasian Mining 50% в золотомедном проекте в Грузии
Tesla начинает поставки самой мощной версии электроседана Model S Plaid
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
НАТО в нынешних реалиях требуется новая стратегическая концепция - Столтенберг
Путин согласился на саммит с Байденом, принимая во внимание плохие отношения США и России - Песков в интервью CNN
Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска - МИД ФРГ
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?