Tesla начинает поставки самой мощной версии электроседана Model S Plaid

Американская Tesla Inc. начала поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана.
Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в четверг в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онлайн. Презентацию нового электрокара провел сам генеральный директор компании Илон Маск.
По данным Tesla, благодаря трехмоторной электрической силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил Model S Plaid разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) меньше чем за две секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 390 миль (628 км), а максимальная скорость достигает 200 миль в час (322 км/ч). Однако для того, чтобы разгоняться до такой скорости, на машину необходимо установить специальные колеса и шины, которые поступят в продажу не раньше осени, говорится на сайте компании.
Как сообщил Маск, первые 25 автомобилей, оформленные по предзаказу, уже переданы своим владельцам. В ближайшее время Tesla планирует поставлять клиентам по несколько сотен машин в неделю, а в следующем квартале увеличить поставки до тысячи в неделю.
В преддверии мероприятия автопроизводитель повысил цену Model S Plaid на $10 тыс., до $129,99 тыс. Для сравнения: цена предыдущей Model S составляет $79,99 тыс.
Акции Tesla дорожают на 0,8% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 13,5%.
Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Азербайджан нацелен на расширение связей с Новой Зеландией
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
EMA одобрило ввод в строй объекта по производству вакцины Moderna во Франции
В Азербайджане небольшой суточный спад числа заражений COVID-19
Израиль с 1 июля откроется для иностранных туристов с прививками
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
НАТО в нынешних реалиях требуется новая стратегическая концепция - Столтенберг
Путин согласился на саммит с Байденом, принимая во внимание плохие отношения США и России - Песков в интервью CNN
Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска - МИД ФРГ
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?