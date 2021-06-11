Tesla начинает поставки самой мощной версии электроседана Model S Plaid

Американская Tesla Inc. начала поставки Model S Plaid - самой мощной версии своего флагманского электрического седана.

Мероприятие, приуроченное к началу поставок, состоялось в четверг в окрестностях завода Tesla во Фримонте, штат Калифорния, и транслировалось онлайн. Презентацию нового электрокара провел сам генеральный директор компании Илон Маск.

По данным Tesla, благодаря трехмоторной электрической силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил Model S Plaid разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) меньше чем за две секунды. Дальность хода без подзарядки составляет 390 миль (628 км), а максимальная скорость достигает 200 миль в час (322 км/ч). Однако для того, чтобы разгоняться до такой скорости, на машину необходимо установить специальные колеса и шины, которые поступят в продажу не раньше осени, говорится на сайте компании.

Как сообщил Маск, первые 25 автомобилей, оформленные по предзаказу, уже переданы своим владельцам. В ближайшее время Tesla планирует поставлять клиентам по несколько сотен машин в неделю, а в следующем квартале увеличить поставки до тысячи в неделю.

В преддверии мероприятия автопроизводитель повысил цену Model S Plaid на $10 тыс., до $129,99 тыс. Для сравнения: цена предыдущей Model S составляет $79,99 тыс.

Акции Tesla дорожают на 0,8% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 13,5%.