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Здравоохранение 11.06.2021 19:32

Людям с синдромом капиллярной утечки нельзя использовать вакцину AstraZeneca - EMA

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) заключил, что людей, у которых ранее выявили болезнь Кларксона (синдром капиллярной утечки), нельзя прививать вакциной против коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca.

"Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что людям, у которых ранее диагностировали синдром капиллярной утечки, нельзя использовать вакцину Vaxzevria (ранее AstraZeneca)", - говорится в заявлении комитета.

Агентство также рекомендовало включить этот синдром в список побочных эффектов применения этой вакцины.

"Большинство случаев произошло у женщин в течение четырех дней после вакцинации. Трое пострадавших имели в анамнезе синдром капиллярной утечки, один из них впоследствии умер", - отметили в комитете.

Болезнь Кларксона (другое название: синдром капиллярной утечки ) - синдром повышенной проницаемости капилляров. При данном заболевании плазма из кровеносных сосудов изливается в окружающие ткани. Кровоизлияние вызвано внезапным, неконтролируемым изменением проницаемости стенок капилляров. Без лечения эта болезнь может привести к недостаточности органов и к смерти.

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Тэги: EMA, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]