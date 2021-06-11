EMA одобрило ввод в строй объекта по производству вакцины Moderna во Франции

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) одобрили запуск нового объекта по производству вакцины от COVID-19 компании Moderna во Франции.
"Комитет EMA по препаратам для человека одобрил ввод в эксплуатацию нового объекта по производству вакцины от COVID-19 компании Moderna. Он расположен в коммуне Мон, (департамент Эндр и Луара, Франция), им управляет компания Recipharm", - говорится в пресс-релизе EMA, распространенном в пятницу.
Подчеркивается, что рекомендации по новому объекту не требуют какого-либо решения Европейской комиссии, поэтому его можно вводить в эксплуатацию незамедлительно.
В документе отмечается, что EMA также положительно относится к созданию нескольких альтернативных объектов по контролю или тестированию партий вакцины.
Агентство напоминает, что 4 июня 2021 года комитет EMA одобрил два новых объекта по производству "активного вещества и промежуточных соединений конечной продукции" препарата компании Moderna. Эти площадки располагаются в США - в штатах Массачусетс и Нью-Гемпшир.
"Ожидается, что такие изменения позволят ежемесячно производить дополнительно один или два миллиона ампул готовой вакцины для рынка Европейского союза. Это увеличит поставки вакцины в Европейский союз", - подчеркивается в документе.
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