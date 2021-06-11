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Здравоохранение 11.06.2021 21:05

EMA одобрило ввод в строй объекта по производству вакцины Moderna во Франции

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) одобрили запуск нового объекта по производству вакцины от COVID-19 компании Moderna во Франции.

"Комитет EMA по препаратам для человека одобрил ввод в эксплуатацию нового объекта по производству вакцины от COVID-19 компании Moderna. Он расположен в коммуне Мон, (департамент Эндр и Луара, Франция), им управляет компания Recipharm", - говорится в пресс-релизе EMA, распространенном в пятницу.

Подчеркивается, что рекомендации по новому объекту не требуют какого-либо решения Европейской комиссии, поэтому его можно вводить в эксплуатацию незамедлительно.

В документе отмечается, что EMA также положительно относится к созданию нескольких альтернативных объектов по контролю или тестированию партий вакцины.

Агентство напоминает, что 4 июня 2021 года комитет EMA одобрил два новых объекта по производству "активного вещества и промежуточных соединений конечной продукции" препарата компании Moderna. Эти площадки располагаются в США - в штатах Массачусетс и Нью-Гемпшир.

"Ожидается, что такие изменения позволят ежемесячно производить дополнительно один или два миллиона ампул готовой вакцины для рынка Европейского союза. Это увеличит поставки вакцины в Европейский союз", - подчеркивается в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]