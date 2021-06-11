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Дальнее зарубежье 11.06.2021 20:01

Германия с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска - МИД ФРГ

МИД ФРГ с 1 июля снимет ограничение на въезд из стран группы коронавирусного риска, в которых индекс заболеваемости составляет менее 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек за неделю, сообщил в пятницу глава министерства Хайко Маас.

"Более чем через год мы теперь можем снять общее предупреждение на поездки для регионов риска с индексом заболеваемости менее 200. Это действует с 1 июля по всему миру", - говорится в заявлении Мааса, в пятницу поступившем в "Интерфакс".

МИД и Институт Роберта Коха выделяет регионы коронавирусного риска, регионы с высоким уровнем заболеваемости и регионы варианта вируса.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ, СМЯГЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]