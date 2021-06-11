Минэкономики Азербайджана организует в июле аукцион на освоение месторождения доломита в Гобустане

Министерство экономики Азербайджана совместно с Минэкологии и природных ресурсов 12 июля 2021 года проведут аукцион на освоение месторождения доломита «Атйал» в Гобустанском районе.
«Это будет третий по счету аукцион в Азербайджане, проводимый на освоение недр. Площадь месторождения доломита составляет 34,4 тыс. кв. метров. Открытый аукцион назначен на 12 июля», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.
Компании, желающие принять участие в аукционе, должны представить свои документы до 16:00 23 июня.
Как сообщалось, первый в Азербайджане аукцион на освоение недр был проведен 22 апреля 2021 года.
Б.Рустамбеков
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