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Бизнес и законодательство 11.06.2021 17:22

Минэкономики Азербайджана организует в июле аукцион на освоение месторождения доломита в Гобустане

Министерство экономики Азербайджана совместно с Минэкологии и природных ресурсов 12 июля 2021 года проведут аукцион на освоение месторождения доломита «Атйал» в Гобустанском районе.

«Это будет третий по счету аукцион в Азербайджане, проводимый на освоение недр. Площадь месторождения доломита составляет 34,4 тыс. кв. метров. Открытый аукцион назначен на 12 июля», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Компании, желающие принять участие в аукционе, должны представить свои документы до 16:00 23 июня.

Как сообщалось, первый в Азербайджане аукцион на освоение недр был проведен 22 апреля 2021 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ДОЛОМИТ, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]