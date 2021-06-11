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Дальнее зарубежье 11.06.2021 22:02

Столтенберг надеется, что сможет организовать заседание совета Россия-НАТО в ближайшем будущем

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу выразил надежду на созыв в недалеком будущем совета Россия-НАТО для поддержания диалога с Москвой.

"Диалог между Россией и НАТО по этому вопросу продолжается. И я очень надеюсь, что в не самом далеком будущем мы сможем снова созвать совет Россия-НАТО, потому что это платформа для диалога между НАТО и Россией", - заявил генсек на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе 14 июня.

Ранее в июне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения Совета Россия-НАТО пока нет.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ГЕНСЕК, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]