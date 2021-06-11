Столтенберг надеется, что сможет организовать заседание совета Россия-НАТО в ближайшем будущем

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу выразил надежду на созыв в недалеком будущем совета Россия-НАТО для поддержания диалога с Москвой.

"Диалог между Россией и НАТО по этому вопросу продолжается. И я очень надеюсь, что в не самом далеком будущем мы сможем снова созвать совет Россия-НАТО, потому что это платформа для диалога между НАТО и Россией", - заявил генсек на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе 14 июня.

Ранее в июне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения Совета Россия-НАТО пока нет.