Столтенберг надеется, что сможет организовать заседание совета Россия-НАТО в ближайшем будущем

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу выразил надежду на созыв в недалеком будущем совета Россия-НАТО для поддержания диалога с Москвой.
"Диалог между Россией и НАТО по этому вопросу продолжается. И я очень надеюсь, что в не самом далеком будущем мы сможем снова созвать совет Россия-НАТО, потому что это платформа для диалога между НАТО и Россией", - заявил генсек на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Брюсселе 14 июня.
Ранее в июне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не отказывается от диалога с НАТО, но позитивной повестки для проведения Совета Россия-НАТО пока нет.
Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
Азербайджан нацелен на расширение связей с Новой Зеландией
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе
BP планирует выделить иракские операции в самостоятельную компанию
Brent поднялась выше $73 за баррель впервые за два года
Empire Metals продала Caucasian Mining 50% в золотомедном проекте в Грузии
В Грузию с июля поэтапно поступит 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 - Минздрав
EMA одобрило ввод в строй объекта по производству вакцины Moderna во Франции
В Азербайджане небольшой суточный спад числа заражений COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?