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Внешняя политика 11.06.2021 18:22

Азербайджан нацелен на расширение связей с Новой Зеландией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял новоназначенного посла Новой Зеландии в Баку Венди Хинтон, сообщает МИД Азербайджана.

"Байрамов отметил перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Новой Зеландией и подчеркнул важность использования всех возможностей для расширения связей. Министр также проинформировал Хинтон о ситуации в регионе после конфликта, выполнении трехсторонних заявлений, ситуации в освобожденных районах, угрозе мин и их последствиях, а также о восстановительных и строительных работах в освобожденных районах", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Хинтон отметила, что Новая Зеландия развивается по ряду направлений, включая сельское хозяйство, технологии, гидроэнергетику и другие, и подчеркнула перспективы сотрудничества в этих и других областях.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]