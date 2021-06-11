Азербайджан нацелен на расширение связей с Новой Зеландией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял новоназначенного посла Новой Зеландии в Баку Венди Хинтон, сообщает МИД Азербайджана.

"Байрамов отметил перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Новой Зеландией и подчеркнул важность использования всех возможностей для расширения связей. Министр также проинформировал Хинтон о ситуации в регионе после конфликта, выполнении трехсторонних заявлений, ситуации в освобожденных районах, угрозе мин и их последствиях, а также о восстановительных и строительных работах в освобожденных районах", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Хинтон отметила, что Новая Зеландия развивается по ряду направлений, включая сельское хозяйство, технологии, гидроэнергетику и другие, и подчеркнула перспективы сотрудничества в этих и других областях.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.