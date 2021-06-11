Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0722 RUR   0.0237 GBR   2.4112 TRY   0.2017

Цена на нефть

10.06 $/bbl   WTI 70.29 0.33 Brent 72.52 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 11.06.2021 20:27

Израиль с 1 июля откроется для иностранных туристов с прививками

Израиль с 1 июля планирует начать прием иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации, вопрос с признанием российской вакцины "Спутник V" пока обсуждается, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минтуризма страны.

"Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и разрешены поездки индивидуальным путешественникам", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, вопрос с приемом туристов из ряда стран, в том числе России, Украины и Турции все еще обсуждается, поскольку эпидемиологическая ситуация пока не является благоприятной. "В пилотном проекте по приему туристических групп Россия пока не участвует", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, никаких ограничений по количеству принимаемых туристов не будет. Важно, чтобы они были из списка стран, одобренного Минздравом Израиля. Предполагается, что туристам с прививкой потребуется перед посадкой в самолет предъявить не только сертификат вакцинации, но и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Израиль из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом благодаря широкой вакцинации начал постепенно открывать границы для иностранных туристов в мае. С 23 мая страна приняла 20 зарубежных тургрупп в пробном режиме.

По данным на 11 июня, в стране получили обе дозы прививки от коронавируса 76% взрослого населения старше 16 лет. 10 июня в стране было выявлено 45 новых случаев заражения, 8 и 9 июня - ни одного.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Израиль 23 мая откроет границы для вакцинированных и переболевших туристов Израиль планирует увеличить до 50 тыс. человек турпоток в Азербайджан – посол в Баку Израиль возобновил субсидирование рейсов в Эйлат в зимний сезон Израиль заплатит туркомпаниям по 45 евро за каждого привезенного в Эйлат туриста

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]