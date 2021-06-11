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Дальнее зарубежье 11.06.2021 21:13

НАТО в нынешних реалиях требуется новая стратегическая концепция - Столтенберг

Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Наша нынешняя стратегическая концепция была разработана в 2010 году на саммите в Лиссабоне. Однако с тех пор мир изменился", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - добавил Столтенберг. Он добавил, что в концепции вообще не упоминается Китай, в то время как в настоящее время альянс уже не может не обращать внимание на усиление этой страны.

Генсек пояснил, что, как ожидается, на саммите НАТО, который состоится 14 июня, лидеры стран-членов альянса поручат ему организовать разработку новой стратегической концепции.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]