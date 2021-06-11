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СНГ 11.06.2021 21:47

ЦИК Молдавии завершила прием документов для регистрации кандидатов в депутаты на парламентских выборах 11 июля

Центральная избирательная комиссия Молдавии в пятницу завершила прием документов для регистрации кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах 11 июля. Уже зарегистрировано 17 партий и блоков, еще пять партий и один независимый кандидат ожидают решения Комиссии.

Зарегистрированные участники расположатся в избирательном бюллетене в следующем порядке: Партия Европу строим дома (PACE), Партия коллективного действия "Гражданский конгресс", избирательный блок Ренато Усатого, партия "Шор", партия "Действие и солидарность" (PAS), избирательный блок коммунистов и социалистов, движение Speranta - Надежда, Демпартия, "Платформа DA", Партия национального единства, партия "Демократия дома".

Далее следуют - партия NOI, Партия развития и объединения (PDCM), Альянс за объединение румын (AUR), Экологическая партия зеленых, Партия закона и справедливости, партия "Народная власть".

Ожидают решения Комиссии - Партия регионов, партия "Патриоты Молдовы", Партия перемен, Партия трудящихся, партия "Новый исторический выбор - Альтернативы и шансы" (PAS) и независимый кандидат Вячеслав Валько. Две первые партии подали документы в четверг, они будут 18-й и 19-й в бюллетене для голосования. Для остальных четырех в субботу состоится жеребьевка.

Конкуренты могут начать избирательную кампанию с момента регистрации. До 18 июня ЦИК опубликует список всех конкурентов и их порядок в бюллетене для голосования.

Выборы назначены на 11 июля. Выборы в парламент Молдавии проходят по пропорциональной избирательной системе - по партийному списку в рамках единого избирательного округа. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателям, блокам - не менее 7%, независимым кандидатам - не менее 2%. Согласно всем опросам и прогнозам, в парламент Молдавии пройдут два блока и не более трех партий.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КАНДИДАТЫ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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