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Дальнее зарубежье 11.06.2021 22:48

Президент Швейцарии на следующей неделе проведет встречу с Путиным, заявляют в Берне

Президент Швейцарии Ги Пармелен 16 июня проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают в пятницу швейцарские власти.

"У Швейцарии и России есть тесные контакты во многих сферах. Мы поддерживаем уважительный и качественный диалог. Я рад, что вместе с моим коллегой Иньяцио Кассисом (глава МИД Швейцарии - ИФ) встречусь с Владимиром Путиным", - написал он в твиттере.

В свою очередь, правительство Швейцарии отмечает, что встреча состоится 16 июня.

В швейцарском правительстве отметили, что рассчитывают, в частности, на обсуждение с Путиным темы безопасности в Европе. "Наша цель - усилить многостороннее взаимодействие в Совете Европы и ОБСЕ", - отмечается в заявлении властей, выдержки из которого приводят швейцарские СМИ. Кроме того, швейцарская сторона намерена поднять тему торговли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]