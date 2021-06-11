Президент Швейцарии на следующей неделе проведет встречу с Путиным, заявляют в Берне

Президент Швейцарии Ги Пармелен 16 июня проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают в пятницу швейцарские власти.
"У Швейцарии и России есть тесные контакты во многих сферах. Мы поддерживаем уважительный и качественный диалог. Я рад, что вместе с моим коллегой Иньяцио Кассисом (глава МИД Швейцарии - ИФ) встречусь с Владимиром Путиным", - написал он в твиттере.
В свою очередь, правительство Швейцарии отмечает, что встреча состоится 16 июня.
В швейцарском правительстве отметили, что рассчитывают, в частности, на обсуждение с Путиным темы безопасности в Европе. "Наша цель - усилить многостороннее взаимодействие в Совете Европы и ОБСЕ", - отмечается в заявлении властей, выдержки из которого приводят швейцарские СМИ. Кроме того, швейцарская сторона намерена поднять тему торговли.
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