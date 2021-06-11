Путин согласился на саммит с Байденом, принимая во внимание плохие отношения США и России - Песков в интервью CNN

Президент России Владимир Путин отправляется на саммит с президентом США Джо Байденом из-за того, что этого требуют сложные отношения между сторонами, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По сообщению телеканала, Песков заявил, что российский президент собирается в Женеву на переговоры с Байденом, поскольку этого требует "плохое состояние отношений" между Россией и США.
Он также отметил, что Москва не ожидает проведения совместной пресс-конференции по итогам этих переговоров. В то же время, по его словам, переговоры по такого рода темам между сторонами еще не завершены.
"С самого начала президент Путин был открыт ко всем возможным вариантам", - отметил Песков.
Саммит Путина и Байдена запланирован на 16 июня.
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