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Дальнее зарубежье 11.06.2021 20:56

Путин согласился на саммит с Байденом, принимая во внимание плохие отношения США и России - Песков в интервью CNN

Президент России Владимир Путин отправляется на саммит с президентом США Джо Байденом из-за того, что этого требуют сложные отношения между сторонами, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщению телеканала, Песков заявил, что российский президент собирается в Женеву на переговоры с Байденом, поскольку этого требует "плохое состояние отношений" между Россией и США.

Он также отметил, что Москва не ожидает проведения совместной пресс-конференции по итогам этих переговоров. В то же время, по его словам, переговоры по такого рода темам между сторонами еще не завершены.

"С самого начала президент Путин был открыт ко всем возможным вариантам", - отметил Песков.

Саммит Путина и Байдена запланирован на 16 июня.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, МОТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]