ОАЭ, Бразилия, Габон, Албания и Гана избраны непостоянными членами Совбеза ООН

Бразилия, ОАЭ, Габон, Албания и Гана войдут в состав Совета Безопасности ООН в 2022-2023 годах, передают западные СМИ.
На голосовании на Генассамблее ООН Гана получила 185 голосов, Габон - 183 голоса, Бразилия - 181 голос, ОАЭ - 179 голосов, Албания - 175 голосов.
В январе 2022 года эти страны сменят в Совбезе ООН Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам и Эстонию, Нигер и Тунис.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, включая пять постоянных с правом вето - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания - и 10 непостоянных членов, половина из которых заменяется ежегодно. Это единственный орган ООН, который может принимать юридически обязательные к выполнению решения, например, введение санкций и санкционирование применения силы.
Для обеспечения географического представительства в СБ ООН места распределяются по региональным группам.
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