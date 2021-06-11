ОАЭ, Бразилия, Габон, Албания и Гана избраны непостоянными членами Совбеза ООН

Бразилия, ОАЭ, Габон, Албания и Гана войдут в состав Совета Безопасности ООН в 2022-2023 годах, передают западные СМИ.

На голосовании на Генассамблее ООН Гана получила 185 голосов, Габон - 183 голоса, Бразилия - 181 голос, ОАЭ - 179 голосов, Албания - 175 голосов.

В январе 2022 года эти страны сменят в Совбезе ООН Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам и Эстонию, Нигер и Тунис.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, включая пять постоянных с правом вето - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания - и 10 непостоянных членов, половина из которых заменяется ежегодно. Это единственный орган ООН, который может принимать юридически обязательные к выполнению решения, например, введение санкций и санкционирование применения силы.

Для обеспечения географического представительства в СБ ООН места распределяются по региональным группам.